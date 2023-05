“Los hombres me estancan demasiado”: Naya Fácil asegura que no le teme a la soltería

Naya Fácil ha pasado por altos y bajos en sus relaciones amorosas, y en este sentido reveló que no está interesada en encontrar pareja en su actual etapa de vida.

“El otro día me llegó un mensaje así. ‘Naya por qué no conoces a alguien, ahora disfrutas pero a los 40 todos tendrán su familia y tu será solterona”, fue el comentario que le llegó de parte de uno de sus seguidores.

Estas palabras, hicieron que Naya se cuestionará su actual estado amoroso: “Estuve pensando mucho y sinceramente tener una pareja no está en mis planes en este momento de mi vida. Me di cuenta que soy feliz soltera, estoy enfocada en crecer personalmente y económicamente, no tengo tiempo para eso, he tenido pésimas experiencias, no me niego pero dejaré que el destino me sorprenda”, explicó.

“Algo de mí me dice...”

En la misma línea, Naya fácil explicó los motivos detrás de este pensamiento: “Los hombres me estancan demasiado, o quizás no he conocido a la persona correcta”, asegura.

En relación a su futuro, la personalidad de internet reveló que se tomará la vida de forma distinta cuando llegue a los 40 años. “Seguramente seguiré mi estilo de vida, yendo a comer rico, viajar, ir al cine, ir al mar o cosas así”.

“No le tengo miedo a la soledad porque algo de mí me dice que no tendré hijos nunca mis sueños son darme felicidad a mí misma. Siento que vine a eso a la vida, solo a buscar mi felicidad”, reflexionó.

“En pocas palabras... vine a puro webiar a esta vida”, concluyó.

Historia de Naya Fácil | Instagram

