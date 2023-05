Maestra se vuelve viral tras prohibir a estudiantes cantar música de Peso Pluma: “No son para niños”

Si alguien está revolucionando las redes sociales es el cantante Peso Pluma, quien se ha convertido en uno de los artistas más reproducidos en la plataforma de Spotify en México y Estados Unidos.

Entre los jóvenes y los niños es muy popular y es así como recientemente se conoció el caso de una maestra que no le gusta el cantante y les prohibió a sus alumnos poner temas del artista.

La maestra se hizo viral en las redes sociales por la decisión y alega que el tema de Peso Pluma “no es una canción correcta”.

Fue en la red social TikTok que el usuario @maestramieldemaple compartió un video, donde se aprecia a la maestra negar la canción a sus alumnos.

“Hay canciones que no son para niños, no es una canción correcta porque no dice nada como las que cantamos aquí en la escuela”, explicó la profesora, reseñó El Universal.

Los niños insistieron y ella se mantuvo firme

Los alumnos trataron de convencerla de lo contrario, pero la maestra decidió mantener su posición y colocar canciones “infantiles y bonitas”.

El video en la red china ya cuenta con más de 3.5 millones de reproducciones, más de 340 mil “likes” y con miles de comentarios.

“Ya nada es como antes”, “Maestra yo te felicito por tu forma de trabajar con los niños. Eres una maestra de excelencia”, “Muy bien hecho maestra”, “Esa profesora salvará una generación”, son algunas reacciones de internautas.

Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, es un cantante mexicano que se especializa en el subgénero musical de corridos tumbados.

Su fama internacional comenzó en 2022, después de colaborar con cantantes como Luis R Conriquez, Natanael Cano y Eslabón Armado.

Recientemente lanzó su canción titulada “Bye” que se ha convertido rápidamente en todo un fenómeno en las redes sociales, generando gran expectativa entre sus fans, quienes especulan sobre una posible dedicatoria en la letra.