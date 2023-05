“¡Dejen de meterse...!”: Michelsón lanzó duro descargo en medio de rumores de quiebre con Marcianeke

No es primera vez que surge el rumor de un un supuesto quiebre amoroso entre Ignacia Michelson y Marcianeke. Esto volvió a suceder hace un par de días en redes sociales, mientras miles de seguidores comentan de la relación en las cuentas de Instagram de los involucrados.

Los rumores de una separación crecieron cuando algunos usuarios se dieron cuenta que la pareja se había dejado de seguir e incluso habían borrado algunas fotos de ambos en sus respectivas cuentas. Además, los mismos aludidos subieron extraños mensajes a sus redes sociales.

Por un lado, Ignacia subió una foto con un texto que no pasó desapercibido entre sus seguidores. “Si no tiene metas que no te la me...”, escribió.

Por su parte, Marcianeke causó preocupación al compartir un alarmante mensaje en sus historias de Instagram, tras la trágica muerte de su amigo, el cantante Galee Galee.

“Ahora te entiendo tanto. Mundo kl hijo de la pe…, del k dirán (sic). Por qué ctm no me llevaste contigo”, escribió el joven Marcianeke.

Nuevo descargo de Michelson

Hace pocas horas, Michelson volvió a postear una historias donde realiza un duro descargo: “Se me olvida que ustedes son Dios para venir a opinar de algo que no saben”, lanzó sin filtro contra sus seguidores.

También, agregó: “Somos humanos todos, cada uno sabe como tratar de sanar su dolor de la manera que le parezca conveniente. Dejen de meterse en algo que no tienen idea”, cerró la modelo, dando a entender que no está pasando por su mejor momento.