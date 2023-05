Por primera vez un panelista perdió la paciencia y dejó el set de “Sin Filtros”: “No tengo ganas de seguir discutiendo con pelotudos”

En el capítulo de este lunes en “Sin Filtros”, por primera vez un panelista se fue del estudio. Es el caso del abogado Gabriel Alemparte, que se enfrascó en una fuerte discusión con Gustavo Lorca.

En el programa comentaban la oficialización que la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) hizo del rediseño de su plan piloto de distribución de gas licuado de petróleo (GLP) hacia un modelo mayorista, tras determinar que el negocio minorista no resultaba rentable para la compañía.

En medio de las críticas que hacían los panelistas de derecha, Lorca precisó: “Hay que poner la pelota en el piso (...) en el caso del gas licuado el origen de este problema es el informe del FNE, donde ENEL establece que uno de los problemas que tiene el problema del mercado del gas es la integración (...) el punto es que hay una distorsión que le generó a la gente un aumento indebido de las tarifas de cobro, cualquier que haya trabajado en una empresa privada lo sabe”.

Hablemos de lo importante: Cuando el nivel de arrogancia de un Gobierno en poco más de un año es hablar de “legado” frente a la crisis de seguridad y económica caemos sencillamente en el borde de la megalomanía.pic.twitter.com/KNuwm6imhP — Gabriel Alemparte (@jgalemparte) May 30, 2023

En medio de este argumento Alemparte que hay proyectos en empresas que no funcionan, pero “esta es una empresa pública, la plata la ponemos todos”.

En medio de esta discusión, Lorca le lanza la bomba a Alemparte, “en el sitio de lobby.cl apareces como lobbista”.

“Perdón Lorca o te retractas o me querello hoy en la tarde contra ti”, escúchame antes de que repliques boludeces, le dijo Alemparte.

“Yo he trabajado en mi oficina de abogados desde el año 2018, aparezco como lobbista porque como abogado cuando a mi se me carga en el sistema de lobby y voy por otras personas aparezco en empresas de lobby donde no he trabajado nunca, si aparezco en info lobby es porque...”, le insistía el

“Yo no te contraría ni para que me divorciaras”, le replicó Alemparte. Es así que se sacó el micrófono, porque no quiso seguir en el programa: “yo no tengo ganas de seguir discutiendo con pelotudos”, aseguró.