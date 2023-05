“Tantas mentiras que hablas”: Gissella Gallardo quiere demandar a Adriana Barrientos

Hace poco, Adriana Barrientos contó que Gissella Gallardo se estaba dando una nueva oportunidad en el amor con José Miguel Posada, afirmando que “nuevamente está saliendo con mi expololo”.

Sin embargo, la exesposa de Mauricio Pinilla utilizó su cuenta de Instagram para desmentir a la panelista de Zona de Estrellas: “Nuevamente vengo a desmentir. Esta vez a la señorita Barrientos”.

“Esta vez inventó que estoy en una relación con su ex de hace no sé cuantos años, José Miguel Posada, quien es mi amigo desde hace varios años y es dueño del gimnasio al que asisto”, aseguró Gissella Gallardo.

“Ella no entiende que con sus mentiras puede causar daño a él, a su pareja de hace 3 años, con la cual trabaja en el mismo gimnasio, a mi familia y a mí”, reclamó la periodista.

Además, comentó que se encuentra tranquila, debido a que “todos los que me conocen saben que esto no tiene nada de cierto. No sé cuál será el problema de la señorita Barrientos conmigo, jamás he sido ni podría ser su amiga, porque no compartimos los mismos principios y valores”.

Acciones legales

Además, Gissella Gallardo criticó el programa de Zona de Estrellas: “No sé cómo pueden tenerte en un programa de televisión abierta con tantas mentiras que hablas, las únicas fotos que dices tener, son las que yo misma he subido entrenando con mi personal”.

Agregó que “a diferencia tuya yo si tengo una vida real, donde mis hijos son y serán siempre mi prioridad». Respecto a la cartera mencionada por Adriana Barrientos, la periodista aclaró que “es lo único que tienes que decir de mí, te respondo: yo no necesito involucrarme con alguien para que me haga un regalo de cumpleaños, el valor es lo de menos, sino el cariño y la preocupación, cosas que importan para mí”.