Le mandó una poesía a su pololo para terminar: él no entendió y ahora se llenó de burlas

Hay distintas formas de terminar una relación, la más tradicional es decirlo a la cara. Pero la tecnología también ahora es una vía para informar que la relación no va más. Esto le pasó a una ciudadana argentina que mandó una poesía por WhatsApp a su pololo, quien no entendió le mensaje.

“El día llegó hace rato. Ya pasó. Yo lo supe y creo que vos también.La estiramos lo que pudimos o lo que creímos poder, pero no hay más vuelta que darle”, comenzaba el escrito.

“Te quiero mucho, claro que si. Aunque hoy no puedo ni ser objetiva porque te quiero más de lo habitual, te extraño aun cuando te veo y te siento en el medio de la boca del estómago, ahí donde antes me hacia cosquillas la felicidad y hoy el cuerpo me recuerda que tengo que dejarte para volver a estar bien”, siguió.

“Te juro que te quiero. Que nos quise con toda la ilusión del mundo.Y que ya no quiero más.Que ya no puedo seguir así.Que me tengo que ir.Te juro que te quiero. Pero me tengo que ir”, terminó el poema.

Y fue ella misma que además de subir el poema en su cuenta de Instagram, expuso en Twitter que se lo mandó al ahora expareja y la respuesta que él le dio.

“Resulta que escribí un texto larguísimo para, de manera políticamente correcta, explicarle a #él que lo estaba dejando. Después de pensarlo y repensarlo, me armé de valor y se lo mandé. Esta fue su respuesta”:

Resulta que escribí un texto larguísimo para, de manera políticamente correcta, explicarle a #él que lo estaba dejando. Después de pensarlo y repensarlo, me armé de valor y se lo mandé. Esta fue su respuesta: pic.twitter.com/SBBq994o0k — Agustina ⭐️⭐️⭐️ (@muyAgustina) May 29, 2023

Los comentarios en Twitter

Y como era de esperarse, las reacciones en la red del pajarito son millones. Acá te dejamos algunas: “Buenasssssssss En otro multiverso él”; “Creo que hay que entender la dinámica de algunas parejas. No vale la pena escribir más de 5 palabras a ese tipo. Espero que no vuelvas con él, por tu bien”; “Mucho texto, pero si lo estás dejando por mensaje sos una sorete de persona. No importa si sos la reencarnación de la poeta contemporanea belen francese o algún fiambre del siglo pasado que era famoso por eso”; “Que pocos ovarios para dejar por un msg y encima publicarlo, te deja expuesta a tu cobardía”.