Coni Santa María desata las redes sociales al ser corregida por colega que le dijo que Pinochet no era “expresidente” sino que un “dictador”

Una polémica intervención protagonizó esta mañana la periodista y lectora de noticias de TVN, Constanza Santa María, quien fue criticada en redes sociales luego de calificar a Augusto Pinochet de “expresidente” y ser corregida, en pantalla, por su colega Kevin Felgueras, quien le aclaró que el líder del golpe militar de 1973 fue un “dictador”.

Los dichos de Santa María fueron viralizados en cosa de minutos por cientos de usuarios de Twitter, quienes replicaron el momento en que la figura de TVN le preguntó a la consejera constitucional Gloria Hutt (Evópoli) si estaba de acuerdo con los dichos de su colega republicano, Luis Silva, quien en conversación con Icare TV declaró su admiración por la figura de Pinochet, a quien calificó de ser “una estadista” durante los 17 años que duró su dictadura en Chile.

Los dichos de Constanza Santa María

“¿Qué le parecieron las palabras del consejero de Republicanos, Luis Silva, que en una entrevista reivindicó, de alguna manera, la figura del expresidente Pinochet?”, fue la consulta de Santa María que ampliamente fue criticada en la red social de Elon Musk, más cuando la propia Hutt y su colega en la conducción del especial de prensa de TVN -Felgueras-, se mostraron consternados por el calificativo que le dio la periodista al militar.

“Yo no las comparto, además por la oportunidad, porque es justamente el tipo de cosas que el Consejo no necesita. Aparte de la visión que tenemos por la figura del personaje en cuestión. Yo no la comparto”, fue la contundente respuesta de la exministra del Gobierno de Sebastián Piñera, la primera en desmarcarse en directo por el lapsus de Santa María.

Las palabras de Hutt, en todo caso, no fueron las únicas que apuntaron al error de la periodista, quien luego debió hacer frente a la decidora aclaración de Felgueras.

“Sí, ahí estaban también las palabras sobre la reivindicación de la figura del dictador Augusto Pinochet. ¿Vamos con Marian Basso? Que está en otro sector del Congreso Nacional”, replicó el colega de Santa María, quien a esas alturas, y según la expresión de su rostro, ya se había percatado de que su cuestionado lapsus provocaría una avalancha de críticas en Twitter.