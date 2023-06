“Van a tener consecuencias”: Nidyan Fabregat prometió demanda contra Viñuela y Sergio Rojas por feo comentario

“Perdon por verme tan triste, pero tenía que decir algo”, dijo esta noche de miércoles la modelo Nidyan Fabregat, quien reapareció realizando un Live de Instagram para desahogarse en contra de un feo comentario que realizaron en el programa Tal Cual, y que luego comentó el periodista Sergio Rojas.

Con lágrimas en los ojos Fabregat apuntó sus dardos en contra de los panelistas del programa de TV+ Pancha Merino, José Miguel Viñuela, Raquel Argandoña y también contra el periodista Sergio Rojas.

Resulta que hace casi un mes, en el panel de “Tal Cual”, el animador José Miguel Viñuela reveló un episodio que vivió en un programa de televisión con una bella mujer de la farándula, y Pancha Merino sabía perfectamente de quién estaba hablando.

“Más que estupenda, era como esas gallas sensuales, no puedo creer que llega a este programa de invitada. La voy a saludar y siento olor como a poto, sentí olor a poto”, dijo entre risas Viñuela. Raquel no aguantó la risa y estalló en carcajadas.

Aunque ninguno de ellos dio el nombre de quién era la persona de la cual hablaban, unos días después, fue el periodista Sergio Rojas, quien aseguró -en su programa de Instagram Que te lo digo- que la persona en cuestión era Nidyan Fabregat.

El amargo llanto de Nidyan

La tranquilidad reinaba esta noche de miércoles en Instagram, cuando de repente las alertas anunciaron que Nidyan Fabregat estaba realizando un live.

Con lágrimas en sus ojos, embarazada y con la voz cortada dijo que demandaría a los panelistas del programa citado por lo que dijeron de ella, porue además aseguró que esto le afectó tanto que ha tenido que ir al médico para cuidar a la bebé que está esperando, ya que ella se sintió muy humillada.

“Lo encontré lo peor de lo peor, sólo de pensar que puedo perder a mi bebé me me parte el alma. Es un sentimiento terrible (...) pero bueno más que nada era infórmale a toda la gente que me sigue que dejaré el tema en manos de la justicia, pruebas tengo así qué veremos cómo acaban ellos y espero que no sigan con esta cosa”, partió relatando.

“Si le pasa algo a mi bebé con esto, van a tener consecuencias muy grandes y muy feas. Me muero si le pasa algo , estoy haciendo todo por ella. Estoy haciendo todo como debe hacerse, eso se lo dejo a la justicia y a Dios”, agregó

Mientras se sonaba con un pañuelo, comentó lo mal que se ha sentido por lo que han comentado de ella y aseguró que su objetivo es que los aludidos “entiendan que no pueden seguir haciendo las cosas de esa forma, porque no le he dado ningún motivo. Que sirva para otras perosnas, que no se dejen humillar, o pisotear, nadie tiene derecho a lastimarte, a hacerte tanto daño, no se los permitan”.

“”Qué han hecho ellos?”, se preguntó, “¿Raquel Argandoña, qué ha hecho de su vida?, ¿vivir de los hombres? (...) no dejen que nadie las humille”, lanzó.

“Esas personas no tienen etica ni moral, ¿porque no hablan de ellos mismos... el Sergio Rojas?, porque no les conviene. Yo calladita, se lo dejaré a la justicia, porque no caigo en lo mismo de ellos, no tengo nada más que decir de esas personas, ahora mismo tengo desprecio por esas personas”, expresó entre sollozos..

“Sergio Rojas, estuviste en mi casa, comiste en mi casa y ahora vienes con esto”, agregó. Al final aseguró que espera justicia y terminó diciendo a sus seguidores: “Perdon por verme tan triste, pero tenía que decir algo”.