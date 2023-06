Vale Roth recuerda pérdida en embarazo que vivió hace cuatro años: “No era la persona indicada”

Hace cuatro años, precisamente un 2 de junio de 2019, Vale Roth fue sometida a un procedimiento médico por una pérdida de embarazo que resultó no viable. Justamente este viernes 2 de junio, pero de 2023, la ex “Calle 7″ compartió el recuerdo de cómo fue esa experiencia.

“Me emocioné un poco, la verdad. Me salió un recuerdo en Instagram, de hace 4 años. Justo un día como hoy, me estaban haciendo un raspaje. Yo perdí una guagua porque tuve un embarazo molar, que no sé explicarlo muy bien”, comentó en sus historias de su cuenta de Instagram.

“No era el momento, no era la persona indicada, en verdad. No fue tan traumante el procedimiento, sino lo que vino después”, rememoró la exgimnasta.

“Yo estaba en la casa y me vino una hemorragia, un dolor… Y ahora estoy aquí, a punto de parir”, relató Vale.

“Lo que sentí cuando me dio la hemorragia, era como el ‘Juego del Miedo’. Pero ahora viene mi hija, y sé que ese dolor será por algo bueno. Tengo que mentalizarme”, agregó.

Asimismo, explicó que en ese procedimiento le aplicaron epidural y no sintió dolor durante el tratamiento ginecológico. El problema siguiente vino por no respetar las indicaciones medicas posteriores.

“Lo que pasa es que yo, estúpidamente, me dijeron que tenía hacer reposo, y me puse a caminar mucho en la trotadora del gimnasio. Boté muchos coágulos y sentí muchos retorcijones”, aseguró.

Sobre las intenciones al relatar este recuerdo, Vale Roth indicó que “no me interesa dar pena, solo quería mostrarles lo feliz que estoy hoy en día”.