Actor Michael Silva y la conmoción en audiencia por muerte del Negro en “Hijos del Desierto”

El jueves por la noche los seguidores de “Hijos del Desierto” se conmocionaron con un triste hecho de la historia: la muerte del Negro, un querido personaje que fue asesinado en el penúltimo capítulo de la teleserie nocturna de Mega.

Corneluis Bormann envió una caja de champaña a la cantina, que ocultaba una bomba. Su intención era matar a todos los integrantes de la banda de Pedro Ramírez, pero el personaje de Michael Silva se percató del explosivo y alcanzó a advertirles a sus compañeros para que huyeran del lugar. Murió como un héroe, pues le fue imposible escapar debido a la parálisis de sus piernas.

Su fallecimiento destrozó el corazón de su esposa, la Gato, así como de sus amigos de la banda, que juraron vengarse de los “futres”. También la audiencia se entristeció mucho y se lo hizo saber al actor que interpretó al Negro, quien agradeció las muestras de cariño a través de su cuenta de Instagram.

Actor que dio vida al Negro agradece el cariño

En efecto, este personaje- de nombre Víctor Pacheco- se ganó el cariño de muchos televidentes, gracias a su lealtad a prueba de balas, su astucia y su habilidad con las armas.

“Quería darles las gracias. Me desperté en la mañana y vi comentarios por Instagram y mensajes internos, por la teleserie que está terminando”, inició sus palabras el intérprete.

“Hago este video para agradecer a las personas que nos han seguido, y personalmente agradecer los comentarios de buena onda hacia mi trabajo. Es gratificante saber que lo que uno hace tiene algún sentido para ustedes”, agregó.

Por último, Michael Silva quiso valorar “a todo el equipo que fue parte de esta teleserie. Uno no está solo, nunca. Yo siempre he dicho que esto es algo colaborativo, porque de otra manera no es posible”.