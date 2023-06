“Nada me detiene, nadie me reemplaza”: Mauricio Pinilla reaparece decidido a ganar su partido

Luego de estar casi tres semanas internado por un severo cuadro de estrés, Mauricio Pinilla reapareció en redes sociales junto a su hija, quien fue el primero en compartir una foto juntos, con el tierno mensaje “Brunch con papito”, al jugador se le vio con un impactante cambio físico.

Sin embargo, en otra publicación se notó con más semblante e incluso compartió un aguerrido mensaje, dando cuenta que está decido a revertir el duro partido que le ha tocado enfrentar en el último tiempo tras su separación con Gissella Gallardo y algunas polémicas, con filtraciones de videos entre otras.

“Tanto amor recibido en estos días me llena el alma ! Gracias infinitas !”, escribió para luego rematar con la potente frase.

“Nada me detiene, nada me entorpece y nada ni nadie me remplaza”, sentenció tajante.

Fue a mediados de mayo cuando se dio a conocer que Mauricio Pinilla se había internado por un severo cuadro de estrés. Situación que no era la por exceso de trabajo, sumado a temas personales.

En aquella oportunidad, la panelista de “Zona de Estrellas” y editora de espectáculos de Publimetro, Cecilia Gutiérrez, había informado que “el lunes nuevamente cayó internado en una clínica del sector oriente”.

El medio Mira lo que Hizo, en tanto, también había informado que “en la semana subió unas historias viendo a la hija jugar un partido de hockey, y el lunes nuevamente cayó internado en una clínica del sector oriente. Está bien complicado”.

Según Gutiérrez, el diagnóstico es “un cuadro de estrés severo. Al principio pensaban que era un tema médico, físico, pero después determinaron que no, que era más bien psicológico”.

“Ha sido un año súper complejo. Uno no podría burlarse o juzgar el hecho de que decida internarse, porque la salud mental es un tema muy delicado, uno no puede jugar con eso. Cuando alguien decide buscar ayuda, es porque es un grito de auxilio y llegas a un límite”, sentenció.

Sin embargo, tras el registro de su hijo, Mauricio Pinilla ya habría sido de alta de la clínica, y estaría recuperando la vida familiar. La mejor medicina para los tiempos de crisis.