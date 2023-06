Carolina Herrera: el corte de pelo que ninguna mujer mayor de 40 debe tener: “Se ve sin clase”

Carolina Herrera es una de las mujeres más poderosas del mundo y es una gran inspiración en cuanto a gusto y estilo para vestir a una dama.

Entre sus reglas más célebres está que “no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven”, o “si algo no te agrada, quítale el único poder que tiene: tu atención”.

Carolina, amiga, sólo las mujeres sin clase les dicen a otras mujeres como hostias han de llevar el pelo. pic.twitter.com/VU4rHPaR0J — Leona (@MamaLeona77) November 29, 2020

La diseñadora de moda venezolana considera que “la elegancia no es sólo belleza, es también la forma de pensar, la forma de moverte”, que “el accesorio invisible para cualquier prenda es un perfume” o que “la moda es para complacer al ojo; las formas y proporciones son para el intelecto”.

Según el portal El Español, muchas mujeres en todo el mundo consumen su marca y escuchan sus consejos sobre belleza y clase, más relacionados con un aura moral e intelectual y con un gusto exquisito por la educación que puramente con el lujo y la ostentación.

Una regla que se niegan las mujeres a seguir

Pero hubo una de esas reglas del buen estilo de Carolina Herrera que molestaron a millones de mujeres: “Sólo las mujeres sin clase llevan el pelo largo después de los cuarenta”.

La posición de la Sra Carolina Herrera no es descabellada, para las mujeres de su generación era normal usar el cabello sobre los hombros post 40 lo que sucede es que los cánones de belleza y uso del cabello se han modificado con el paso del tiempo, tengo 49 y aún uso mi melena — Lizett Fernández (@LizettFernandez) November 30, 2020

“Carolina, amiga, sólo las mujeres sin clase les dicen a otras mujeres como hostias han de llevar el pelo”, escribió una de las internautas sobre el comentario de la diseñadora de moda

“Desde aquí, por ejemplo, un beso a Carolina Herrera”, ha escrito otra, adjuntando cuatro fotos con el pelo largo de la bellísima Ángela de Molina.

“Ha dicho Carolina Herrera no sé qué del pelo largo. Tengo 53 años y llevo el pelo como me da la gana: recogido y sin recoger, con boina, con sombrero o una piñata en la cabeza si se me antojara. La clase no está en el pelo, está en lo que oculta el pelo”, escribió otra usuaria en Twitter.