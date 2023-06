¿Irritado después de rasurarte? Te decimos cuál es la afeitadora que debes usar para tu rostro

El ardor después de la afeitada es una irritación de la piel que puede ser ocasionada por la rasurada en seco o el uso de hojas sin filo. Esta sensación incómoda aparece minutos después de quitar los vellos del rostro, incluso pueden salir pequeñas erupciones que luego terminan con pelos encarnados.

La razón principal de este tipo de afección es cuando no se utilizan productos apropiados que suavicen el vello facial que permitan su corte sin complicación. Las cremas contienen lubricantes para proteger la piel y ayudan a que la máquina de afeitar se deslice a través de tu cara, manteniendo la hidratación. Por eso, es recomendable incorporar productos de buena calidad para el cuidado personal.

Además de la crema de afeitar, es necesario que tengas una afeitadora con múltiples hojillas, ya que al pasarla por el rostro cortarás el vello al ras y así no volverás a pasarla.

En el mercado hay afeitadoras con bandas lubricantes, con cuatro y hasta cinco láminas que retiran el vello de manera efectiva, protegiendo la piel contra la irritación, con especial cuidado en los contornos del rostro. También son elaboradas con hojas antifricción y recortadores para mayor precisión, las cuales serían las ideales para tu afeitada.

Cuidados

Durante el afeitado es muy importante no demostrar tu fuerza. Debes pasar la hojilla con movimientos suaves para no maltratar la piel y enjuagar con agua para limpiarla antes de cada pasada. Como el vello del rostro crece en muchas direcciones, es ideal que la deslices en todos los sentidos, pero sin abusar para no irritarte.

El otro paso es lavarte con agua fría, secar y luego usar un bálsamo o gel hidratante para reponer la humedad y suavizar la piel. Nunca utilices alcohol para cerrar los poros, ya que eso empeoraría las cosas y el ardor sería insoportable.