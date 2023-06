“A mí me contratan por ser quien soy”: Sergio Rojas y sus condiciones para volver a “Me Late”

Desde hace meses que se viene rumoreando el regreso de “Me Late”, luego de su abrupto final en TV+, pero ahora ya es una realidad próxima a estrenarse en su reedición por las pantallas de Zona Latina. El programa tendrá dentro de sus panelistas a variados rostros del espectáculo nacional y, uno de ellos, es Sergio Rojas.

En una nueva edición de su live de Instagram “Que te lo digo”, el periodista comentó junto a los integrantes de su programa la nueva versión del show farandulero. Asimismo, Rojas dio a conocer cuáles fueron sus especiales exigencia para integrar nuevamente el panel de “Me Late”, las que no tuvo timidez en plantearlas bien claro hasta al dueño del canal.

De acuerdo con lo que relató Sergio, se reunió con Daniel Fuenzalida para poner sobre el tapete todas sus condiciones antes de confirmar su participación.

“Yo fui unos días antes a Radio Activa a conversar con Daniel respecto de algunas cosas contractuales, como por ejemplo, no tener 15 días de vacaciones, sino que tener tres meses de vacaciones”, inició sus palabras sobre el tema. “No puedo ganar menos que el conductor del programa”, añadió.

Sin clemencia por sus compañeros

El comunicador también señaló que debía tener libertad para interpelar a cualquiera de sus compañeros, si que haya un llamado de atención en ese caso.

“Yo dentro de mi contrato dije, quiero tres meses de vacaciones que comienzan este miércoles, pero por lapsus por supuesto, no me las voy a tomar todas de corrido. Quiero un sueldo igual al animador del programa y no quiero ningún tipo de condición, vale decir, si yo el día de mañana debo interpelar a la señora Barriga, no quiero que nadie me diga ‘oye, por qué estás hablando de la Cathy Barriga o del Jorge”, sentenció.

Al punto de que Sergio Rojas aseguró que “dije, ‘a mí me contratan por ser quien soy, si me quieren, me quieren como soy’, se lo dije al dueño del canal, se lo dije al productor ejecutivo”.