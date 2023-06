Influencer “Reina de Chile” y su descargo tras malas caras por entrar a baño de mujeres: “Me da pena”

Este fin de semana la influencer “Reina de Chile”, dejó una reflexión y molestia en sus redes sociales, contra quienes no aprueban que un hombre entre al baño de mujeres.

La tiktoker hizo referencia a un video en el que se ve a otro influencer entrando a un baño para mujeres “y hay personas que se atacaron, me cargó. Yo voy a hablar por mí, y nadie más que por mí”, dijo.

“Me da pena, porque cómo la gente puede ser tan poco empática. Yo personalmente no entro al baño de mujeres porque te voy a ir a ver, o porque me quiera sacar una foto contigo, no. Entro al baño de mujeres porque es un lugar en el que me siento más segura más protegida que en el baño de hombres (...) en el baño de hombres yo he sufrido acoso, me han tocado”, dijo “Reina de Chile”.

“No entraría al baño de mujeres si hubiera un baño sin género o para las personas no binarias, porque me sentiría mucho más cómoda”, aseguró.