Modelo de OnlyFans festaja con boy paint el título del Napoli

No cabe duda que los fans del Napoli se encuentran más felices que nunca, pues su equipo volvió a coronarse en la Serie A, luego de una gran sequía.

El conjunto en el que milita Hirving Lozano volvió a tocar las mieles de la gloria de la Serie A, luego de 33 años.

De hecho, la última que había levantado Scudetto todavía se encontraba Diego Armando Maradona en sus filas.

Por lo que lo hecho en la temporada 2022-2023, por el mexicano y compañía merecía celebrarse a lo grande.

Precisamente, los napolitanos festejaron en el estadio que ahora lleva el nombre de Maradona, junto a sus fieles aficionados.

Modelo de OnlyFans celebra con body paint el título del Napoli

Claramente, los protagonistas del plantel fueron los que más llamaban la atención, pero en las gradas hubo una chica que robó miradas.

Y es que la modelo de OnlyFans, Paola Saulino, asistió al inmueble con un atrevido body paint, el cual dejó muy poco a la imaginación.

Fue en su cuenta de Instagram, donde la joven publicó una serie de fotografías y videos de su vestimenta, con la que acompaño la celebración de los napolitanos.

“Nápoles campeón. Trabajé muy duro para celebrar este momento”, escribió Saulino en el post.

Orgullosa de ser de Napoli

En sus redes sociales, la famosa modelo de OnlyFans menciona que es originaria de Italia, aunque también develó que nació en Nápoles, algo que agradece infinitamente.

“Si no fuera napolitana, me hubiera gustado serlo, probablemente hubiera tenido envidia de una mujer napolitana, hay algo en alguna parte que simplemente no puedes alcanzar haciéndolo; es un hecho, se encuentra en el ser, no en el actuar, ni en el pensar, ni en el decir, ¡sino en el ser!”, mencionó.

Como era de esperarse, sus fieles admiradores no tardaron en llenarla de halagos en la publicación, la cual ya suma más de 10 mil 500 likes y cerca de mil comentarios.