“Quiero dejar claro”: Alejandro Sanz defiende a su exnovia de las críticas por dejarlo en medio de su depresión

Alejandro Sanz salió esta tarde a defender en sus redes sociales a su exnovia, la artista Rachel Valdés, quien en las últimas horas ha sido criticada por miles de usuarias plataformas digitales de ser la causante de la crisis depresiva del cantante español.

Esto, debido a que la cubana puso fin a su relación amorosa con Sanz luego que este revelara en su cuenta oficial de Twitter que atravesaba por un severo problema de salud mental, que lo tenía muy “triste y cansado”, y del cual poco se ha sabido más allá de las propias explicaciones ofrecidas por el cantante en sus redes sociales y en su más reciente concierto ofrecido el pasado sábado en Pamplona.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Estoy trabajando para que se me pase (...) llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente (...) sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, escribió hace algunos días Sanz en su cuenta de Twitter, quien este fin de semana, y tras digerir y comprender mejor su situación anímica, sinceró sus agradecimientos al público que lo vio en su concierto de Pamplona.

La aclaración de Alejandro Sanz

“Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere. A estas cosas (tristezas) nunca intentemos buscarles un por qué, no es por nada ni por nadie (...) yo lo intenté sinceramente y lo escribí porque lo sentía así y fue muy bello (...) después salieron otras cosas (...) ruido, el ruido no es para nosotros, lo nuestro es otra cosa, muchas gracias a todos”, declaró.

Sin embargo, y tras conocer algunas críticas en contra de su expareja en redes sociales, y las especulaciones de los medios de su país, como elmundo.es, respecto a una crisis de pareja que puso fin a sus cuatro años de relación, fue el propio Sanz quien salió en defensa de Rachel.

Lo hizo en sus historias de Instagram, donde el español reconoció que “mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella”.

“Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que sólo puedo decir cosas buenas”, afirmó el cantante.

“Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo. @rachelvaldes_studio cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte”, finalizó.