Enfermera de reconocida clínica realizó fuerte descargo en TikTok: “Estamos teniendo niños con ventilador en las urgencias, hospitalizados”

Al parecer, el peak de las enfermedades respiratorias ha llegado a los centros asistenciales y así quedó en evidencia tras el relato de una profesional de la Clínica Alemana.

Según la información entregada por BioBioChile, esta semana han aumentado en casi un 20% las hospitalizaciones, principalmente en el rango de los menores de 3 meses y también afirman que el virus sincicial es el que sigue circulando con fuerza.

En este contexto, es donde se viralizó el testimonio de la enfermera Daniela Vidal, quien abordó el complejo escenario que se vive en el país con pacientes mayoritariamente pediátricos o con enfermedades crónicas.

“Rumbo a turno. Tengo ganas de llorar, pero no voy a llorar. Estamos en problemas, todo el mundo sabe el colapso que existe en las urgencias, y ahora no les voy a hacer la invitación a que no vayan, porque lo hemos hecho mucho”, comenzó diciendo en su cuenta de TikTok.

“Solo quiero decir que esta es la peor campaña de invierno que me ha tocado vivir, creo que desde que trabajo, y llevo 20 años trabajando en urgencias”, expresó.

A raíz de esta situación, la profesional de la salud hizo un llamado a evitar las urgencias por problemas de índole traumatológica o afines puesto que hay “muchos pacientes pediátricos gravemente enfermos, muchos crónicos descompensados, ‘hijos de la pandemia’ también, menores de 4 años”.

“Chiquillos, de verdad gracias a quienes han bajado sus niveles de ansiedad de llegar a la urgencia, por cosas que no son de urgencia”, destacó, recordando que “existe la opción de la consulta ambulatoria, de la Telemedicina, que también sirven para tratar temas traumatológicos específicos, y, si tienen dudas, pregunten. Pero no saturemos las urgencias más de lo que están”, rogó Daniela.

El llamado a cuidarse

En la misma línea, la enfermera aseguró que “hoy día está pasando lo que no queríamos que ocurriera, pero estamos teniendo niños con ventilador en las urgencias, hospitalizados, porque no hay cupos a nivel nacional. No solo somos nosotros”, advirtió.

Aunque intentó ser positiva al respecto, igualmente les pidió a sus seguidores y usuarios de la web, que mantuvieran las precauciones para no contagiarse de nada y cuidar su salud, entre ellos: evitar lugares cerrados y cuidar a los niños enfermos, no mandarlos al colegio.

“Hay que cuidarse”, cerró la enfermera Vidal.

Cabe destacar que la profesional aseguró que borró la publicación, ya que en ningún momento quiso que se malinterpretara su opinión.

“Efectivamente, es una campaña de invierno dura”, expresó. Sin embargo, enfatizó en ningún momento criticó los planes del actual Gobierno.