Mujer de Fabrizio Copano comparte enternecedora postal de sus mellizos junto al hijo mayor

Recientemente, Fabrizio Copano dio a conocer la feliz noticia del nacimento de sus mellizos, fruto de su matromonio con la estadounidense Cristina Garza.

El comediante hizo el anuncio durante la emisión de su podcast “Escápate de tu casa”. “Les cuento al tiro: tuve hijos. Y en plural, porque nacieron dos, nacieron los mellis”.

“Anoche fue el parto. Salió todo bien, estuvo todo tranquilo (…) Fue emocionante, muy bonito. Me llegaron muchos mensajes de amigos, de toda la familia y claro, de vuelta al hospital a dormir ahí”, comentó hace unos días. Este lunes, su esposa compartió la primera imagen de los retoños, a través de su cuenta de Instagram.

En la postal los bebés aparecen durmiendo cada uno en su respectiva cuna, mientras Nino, hijo mayor de Fabrizio y Cristina, se ve cuidándolos, vestido de Spider-Man.

“And then there were 3 (y entonces quedaron tres)”, escribió Garza en la leyenda de la enternecedora imagen.

Al poco rato la publicación fue comentada por varios humoristas chilenos, quienes manifestaron felicidades a la pareja por los nuevos integrantes que llegaron a la familia.

“Guau, linda familia”, comentó Sergio Freire, al tiempo que su esposa, Maly Jorquiera, manifestó: “Muchas felicidades, querida Cristina. Muchos cariños a todos, qué emoción”. Pedro Ruminot también envió sus parabienes: “Qué linda foto”, y Paloma Salas escribió: “Dios mío, Dios mío, Dios mío”.