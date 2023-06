“Si alguien hablaba mal de mí antes, dejaba la embarrada”: Vale Roth asegura que ahora se siente más “madura”

Valentina Roth está acostumbra a ser súper sincera y transparente con respecto a su vida personal, como es su relación con su esposo, Miguel de la Fuente y su maternidad.

En este sentido, es donde contó detalles sobre cómo es su relación de pareja fuera de las redes sociales. “Nos llevamos tan bien, que es algo súper nuevo para mí. Nunca había tenido una conexión así con nadie, te lo juro. De repente tenemos diferencias, pero son mínimas. Me trata como una princesita, que me lo merezco por cierto jajajá. Es muy atento y muy cariñoso, muy preocupado por mí”, confesó la exgimnasta en una conversación con LUN.

Por su parte, Miguel asegura que durante este tiempo “nos hemos compenetrado más” y que ha visto en ella “el paso de ser una mujer adulta a ir convirtiéndose en una hermana mamá. Para mí, en este minuto ella significa todo. Es un tremendo apoyo. Nunca para de ir hacia adelante y yo trato de hacer lo mismo. Todo lo que estoy haciendo hoy es por ella y por mi hija”, sostuvo el odontólogo.

“Yo creo que nunca he estado tan feliz en mi vida”, afirmó Valentina. Esto debido a que “estoy tranquila, como en paz. Ha sido bacán esta etapa, como de señora, jajajá”, expresó.

“Antes me daba un poco de lata que me dijeran así. Me decían ‘señora’ y también otras cosas como de mamá. Y yo decía que no tenía ni hijos para que me dijeran así y mira, en menos de ocho meses me ha pasado de todo”, reflexionó la bailarina.

Una Vale más madura

Posteriormente, Valentina Roth fue consultada sobre cómo se siente ahora después de tantos cambios en su vida, el matrimonio y estar a sólo unos días de convertirse en mamá primeriza.

“Antes siempre se hablaba mucho de mí y por mi energía, mi personalidad, que siempre he dicho que eso no va a cambiar mucho. Pero ahora pienso más las cosas antes de hablar, me siento más madura. Si alguien hablaba mal de mí antes, dejaba la embarrada. Y ahora tengo que pensar mucho más antes de lo que pueda decir”.

“Voy a tener una hija, entonces ya no puedo llegar y subir lo que se me antoje o todo lo que pienso. Tengo más cuidado, de todas maneras. Ahora que voy a ser mamá, mi hija está primero que todo, porque todo lo que haga y diga le puede llegar a afectar a ella en algún minuto”, explicó Roth.

“En este minuto ella significa todo”, cerró Miguel de la Fuente sobre su relación con Vale.