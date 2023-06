TikToker español relata tres cosas que no le gusta de Chile: “No me funen por favor”

Un usuario español de TikTok que vive hace un tiempo en Chile, siempre había destacado lo que le gustaba de Chile, pero ahora llegó la hora de decir lo que no aprecia tanto.

“En los videos anteriores he dicho todas las cosas buenas. Ahora toca las no tan buenas, así que no funen por favor”, pidió en el inicio del video.

“1. La gente no paga el transporte. A muchísimos, muchísimos chilenos les veo colándose constantemente en el Metro o en la mismísima micro. Y el chófer no les dice nada, cero. A mí eso me parece loquísimo que no les digan nada. Y mejor que yo como buen español ya me estoy colando en el Metro también como si fuera un chileno más”, dijo con bastante sentido del humor.

Lo segundo que destacó es cómo el chileno se explica. “Las palabras wea y weón. Un chileno es capaz de contar una historia entera nada más diciendo wea y weón. Sin ni una otra palabra. Lo mejor es que al otro chileno que se le está contando lo entiende perfectamente todo. Yo no entiendo una wea”, argumentó.

Pero no es sólo esto: “La palabra ‘ya’. Los chilenos usan la la palabra ya en vez de decir ‘sí’ o ‘de nada’. En España si usar eso es porque estás muy enfadado. Ejemplos que me han pasado: ‘Oye, ¿me prestas tu plancha’, le responden ‘ya’ y yo… ‘ay, muchas gracias’. ‘Ya’ y yo por dentro pensando ‘cómo es posible este suceso’. Pues es normal en Chile”.