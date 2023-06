Doctor realiza un llamado desesperado a los padres por colapso en las UCI pediátricas: ”Este es el momento…”

El trágico fallecimiento de una bebé de tan solo 2 meses a causa de una neumonía severa generó gran impacto en la comunidad médica y la sociedad en general. La única cama disponible para atender su condición se encontraba en Arica, lo que pone en evidencia la preocupante ocupación de camas UCI pediátricas en el país.

El Hospital Claudio Vicuña emitió un comunicado confirmando la triste noticia del “sensible fallecimiento de una lactante de dos meses de edad en el box de reanimación del Servicio de Urgencia Infantil asociado a un cuadro de neumonía grave por virus respiratorio sincicial”. El centro médico expresó su profundo dolor y envió condolencias a la familia, asegurando que se hizo todo lo posible por salvar la vida de la niña. No obstante, la falta de camas disponibles en la zona fue un obstáculo insuperable.

En medio de esta situación desgarradora, el doctor Ignacio Ponce de León, médico de urgencia del Hospital Gustavo Fricke, decidió compartir un video a través de su cuenta de TikTok para hacer un llamado.

Consciente de que cada individuo y familia tiene una realidad distinta, el médico comenzó su mensaje diciendo: “Yo entiendo que la realidad de cada ser humano es diferente y la realidad de cada familia y la red de contactos va variando”.

Luego continuó agregando: “Si ustedes tienen hijos o hijas que tienen menos de dos años, que tienen la posibilidad de no sacarlos de la casa, de no exponerlos a lugares públicos, de no exponerlos a terceros, tomen la opción. Este es el momento de hacerlo”, enfatizó el médico.

El llamado del doctor refleja la grave situación en la que se encuentran los servicios de salud pediátricos, con una ocupación de camas UCI que amenaza la capacidad de atención de los casos más urgentes.

Revisa el video a continuación: