“Hay una generación de cristal a la que se le muere el gato y deja de trabajar”: periodista argentina desató caos en redes

La reconocida periodista argentina María Julia Oliván ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, que ha traspasado las fronteras. Aseguró que “hay una generación de cristal a la que se le muere el gato y deja de trabajar”.

En Teleshow, la comunicadora contó que “el otro día publiqué un aviso en LinkedIn para conseguir redactores y en la descripción puse que no sea o se autoperciba de la generación de cristal. Hay una generación que se le muere el gato y deja de trabajar. Tengo que renunciar porque estoy muy mal. Y a mí eso me impresiona. Es muy difícil convocar el interés de talentos jóvenes”.

Oliván explicó que “es una decadencia de muchos años” y que “no es negocio hacer ese esfuerzo, porque no te lleva a ningún lado. Si pruebas con un montón de ejemplos que el negocio es ser influencer o ser trapero y ese es el modelo de éxito, ¿para qué voy a estudiar, o para qué voy a escribir? Qué me importa. El trabajo de hormiga no es tan rentable”.