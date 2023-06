“Hoy tuve que ver desmayarse a mi mamita en la clínica”: Aylén Milla reveló lo difícil que ha sido para sus padres sus complicaciones de salud

Desde que Aylén Milla reveló su lucha contra el cáncer de mama, la modelo argentina se ha sincerado con respecto a varios detalles de su vida que han cambiado a raíz de su diagnóstico.

En este sentido, es donde la exchica reality decidió exponer el dolor que siente tras ver a sus padres afectados por sus complicaciones de salud, ya que ellos también han tenido un desgaste físico. Asimismo, contó una dolorosa situación que le tocó vivir junto a su madre, mientras ella estaba dentro de la sala de ecografías mamarias.

“Como hija se me rompe la p*** alma de ver a mi mamá y a mi papá sufrir con mi enfermedad. Ver efectos físicos en ellos por esto, me destroza el alma en pedazos. Intentan ser fuertes y yo también lo intento, (lloro a escondidas)”, comenzó diciendo Milla a a través de su cuenta de Instagram.

“Hoy tuve que ver desmayarse a mi mamita en la clínica mientras estábamos dentro de la sala de ecografías mamarias. No pudo con el dolor y perdió su conciencia. Me partió el corazón ver sus patitas doblarse mientras la sostenían las enfermeras. Todo por mí”, aseguró.

Minutos después, Aylén explicó que compartió esta situación para transparentar lo “duro para un acompañante acompañar”, en estos casos.

“Que Dios bendiga a toda la gente que me ayuda y me acompaña en este momento. Que duro debe ser ver sufrir a alguien que le tienes tanta estima, tanto amor. Ahora entiendo cada minuto que mi hermana me defendió, mi familia, amigas...si me pongo en la otra vereda no dejaría que nadie le haga el más mínimo daño”, sentenció.

Historia Aylén Milla | Instagram