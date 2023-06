“Le escribí, le escribí”: Fanáticas le piden a Boric que le diga a Taylor Swift que pase por Chile

En el año 2022 comenzó una relación casual tuitera entre el Presidente Gabriel Boric y la cantante Taylor Swift. “Yo no la conocía mucho a Taylor Swift, pero cuando comenzó la campaña…Ella tiene un gran grupo de seguidores en Chile y me empezaron a mostrar su música, en particular sus discos, Cardigan [la canción], Forklore, Red, y empecé a escucharla”, reveló.

Por qué la gira de Taylor Swift se ha convertido en una de las más exitosas

Es por esto que siempre se le ha relacionado con la estadounidense, que dejó a los chilenos con los crespos hechos para su gira por Latinoamérica. Pasará sólo por México, Brasil y Argentina.

Ante esto, Carolina Gallardo (@caritogw) , una fanática de Swift se acercó al Mandatario, para pedirle que por favor le solicitara a la cantante que se presentara en suelo nacional.

“Presidente, que venga Taylor Swift, por favor dígale”, le manifiesta al Presidente que le contestó sonriente: “Le escribí, le escribí”.

La joven conversó con T13, y dijo haber esperado a Boric en las afueras del Teatro Municipal, luego de que finalizara el concierto que Caetano Veloso.

“Ayer fuimos a ver a Caetano Veloso el Teatro Municipal y nos dimos cuenta que el Presidente Gabriel Boric estaba en la audiencia, así que a la salida lo esperamos y se acercó a saludarnos a todos con mucho cariño, con mucha gentileza”, declaró.

“Le dije lo de Taylor Swift, porque sé que muchos se quedaron sin verla y nada po, ojalá cumpla nuestros deseos”, precisó.