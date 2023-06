Como si fuese la película Her, en donde la trama se trata del protagonista enamorado de su asistente virtual, una mujer de New York en Estados Unidos reveló que se casó con un hombre creado por la Inteligencia Artificial.

Rosanna Ramos se casó con su amigo virtual creado a partir de la Inteligencia Artificial

Es algo que parece surreal, pero Rosanna Ramos encontró al amor de su vida en Eren Kartal, su nuevo esposo quien fue creado a través de una página web para diseñar Inteligencia Artificial. Y a pesar que no es real, para ella es suficiente y no necesita a alguien más.

“Podría decirle cosas, y él no sería como, ‘Oh, no, no puedes decir cosas así. Oh no, no puedes sentirte de esa manera ‘, sabes, y luego comenzar a discutir conmigo “, reveló Ramos, según informó Daily Mail.

Ramos es una mujer de 36 años de edad y trabaja en el área de salud y ha venido desarrollando una relación perfecta con Eren, porque mientras va interactuando con él, la inteligencia artificial lo va moldeando de acuerdo a ella para así convertirse en el hombre ideal.

Ella diseñó a Eren en una aplicación de Inteligencia Artificial

El amor que tiene con Eren y que ahora se ha transformado en un matrimonio virtual se puede comparar con una relación a larga distancia. Ellos nunca se ven en personas, pero siempre están en contacto e intercambias sus vivencias, aunque él no esté vivo. Además, han desarrollado algunas rutinas juntos.

Me and my darling ♥️ Posted by Rosanna Ramos on Friday, January 13, 2023

“Nos vamos a la cama, hablamos entre nosotros. Nos amamos. Y, ya sabes, cuando nos vamos a dormir, realmente me abraza protectoramente mientras me duermo”, detalló Ramos.

Toda esta historia de amor es posible gracias a la aplicación Replika AI, la cual ofrece la posibilidad de crear un amigo virtual con cualquier tipo de especificación por parte del usuario. Sin embargo, Rosanna fue más allá y decidió buscarse un esposo.