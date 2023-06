Mujer recibió 40 millones por error y los intentó devolver: contrató a un abogado y lo publicó en el diario

Una mujer llamó la atención en TikTok luego de contar que recibió una millonaria transferencia sin saber su procedencia. Se trata de la usuaria Aprille Franks, una influencer estadounidense que expuso su situación en la plataforma y reveló que recibió 50 mil dólares (40 millones aproximadamente) por error en su cuenta bancaria.

Eso sí, la mujer fue honrada y tuvo la intención de devolver el monto, hasta contrató a un abogado y utilizó diversos medios para encontrar a los dueños.

“Fue como: ‘Oh, Dios mío. Alguien está tratando de tenderme una trampa’. Empezó a correr por mi mente: ‘¿Quién podría ser el que me envió este dinero?’. Llamé al banco y fue como ‘me llegó una notificación, puede haber unos 1.500 dólares de mi propia plata, pero ellos seguían insistiendo en que no había error”, contó Aprille en la red social, según señaló Semana.com.

Según el relato, la mujer le consultó a sus familiares, amigos y cercanos, pero nadie había hecho la transferencia. Asimismo, desde el banco le comunicaron que no había nada ilegal en el tema, pero Aprille aún así dudaba de la procedencia del dinero.

A raíz de esto, la joven contactó a un abogado, quien le recomendó no utilizar el dinero dentro de un mes y hacer una publicación en un periódico. Si nadie aparecía, podría utilizar el dinero sin ninguna culpa o problema.

“Repórtalo otra vez, documenta todo, no toques nada del dinero por 30 días”, fue el consejo del profesional.

Final inesperado

A pesar de sus buenas intenciones, Aprille no encontró a las personas por lo que decidió utilizar el millonario monto comprando dos viviendas y en un viaje.

Sin embargo, tras haberse gastado la suma pasó algo inesperado: aparecieron los verdaderos dueños para recuperar el monto.

En un video explicó su decisión, señalando que “por supuesto que lo sabía y esa fue la razón por la cual llamé al banco dos veces y contraté un abogado. Yo intenté dar el dinero de regreso, ¿qué parte de eso no escuchaste?”, dijo.

Finalmente, contó que “cuando me llamaron, la razón por la que no enviaron a la policía fue porque no era un acto criminal. Fue solo un error de aficionado en el banco, como si quienquiera que estuviera a cargo de eso, no lo hubiese hecho bien. No infringí la ley y sí, tuve suerte. Bien por mí. Así ha sido mi vida. Bastante afortunada”, cerró.