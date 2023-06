“Terminé en la clínica”: Belén Soto sufrió parálisis facial por cuadro de estrés

La actriz, influencer y autora del libro “Mujer Power”, Belén Soto, se refirió a los complejos momentos que ha atravesado por culpa del exceso de trabajo, el cual le ha desencadenado en un severo cuadro de estrés, provocándole parálisis facial y alopesia.

Así lo reveló en su cuenta de Instagram, donde definió cuáles son sus “peores enemigos”, consignó La Cuarta.

Fue al momento que le preguntaron por sus técnicas de descanso, cuando confesó que está al debe respecto a ese tema, el cual afecta su salud.

“Creo que aún no he aprendido a manejarlo bien. El cansancio y el estrés han sido mis peores enemigos desde pequeña, porque no logro reconocerlos y simplemente sigo y sigo”, reconoció, como mea culpa.

Según explicó, no se da cuenta que trabaja más de la cuenta, puesto que disfruta lo que hace y por ello no se da cuenta que su cuerpo necesita descansar.

Belén Soto sufrió parálisis facial

“Disfruto tanto lo que hago, que no me doy cuenta. El cuerpo habla, grita y ahí uno continúa”, comentó a sus seguidoras.

Pero, también reconoció que sí han ocurrido situaciones donde su cuerpo le pidió detenerse, y se manifestó con caída del cabello e incluso parálisis facial.

“Así es como he terminado con parálisis facial, alopecia, y el viernes terminé en la clínica por lo mismo… y ahora (estoy) intentando de recuperarme de a poquito”, sentenció.

Días atrás, la actriz de Papi Ricky gritaba de alegría por el éxito de su libro, el cual sacó una nueva edición para el mercado extranjero.

“Compartió un video en su cuenta de Instagram, donde se mostró emocionadísima abriendo el paquete con el nuevo ejemplar de “Mujer Power” que se lanzó este junio en nuestro país, a través de la editorial Penguin Random House.

“Emoción, ¡Esto es real! ¡'Mujer Power Internacional’ ya está en mis manos! Quiero gritar de alguna manera, y me emociono sola porque los sueños se hacen realidad”, comentó en aquella oportunidad.

