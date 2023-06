“Me vuelvo mono”: José Luis Repenning empatizó con la indignación de los padres del Colegio Talcahuano

El caso del Colegio Talcahuano despertó indignación a nivel nacional después de un “procedimiento de educación sexual”, en donde desvistieron a niños, sufrieron tocaciones constitutivo de delito como abuso sexual, les hicieron agachar desnudos y le mostraron videos pornográficos.

En el matinal “Tu Día” hablaron sobre esta polémica, y el animador José Luis Repenning no dudó en dar su opinión como padre acerca de este caso, y ponerse en el lugar de los apoderados de los niños que fueron abusados y traumatizados.

“No me quedo tranquilo con un sumario”

“Yo me quiero poner en el rol de las mamás y los papás. Yo sé que a mi hijo le pasó lo que están denunciando estos apoderados, y me vuelvo mono. O sea, me voy a la reja (del colegio) a pedir explicaciones, y no sé si pierdo el control”, aseguró.

“Cuesta mucho ponerse en esos pantalones”, señaló el animador, a quien le costó seguir hablando debido a su confusión e indignación.

“Aquí hay que tomar muchas cosas en consideración. Si estamos hablando de varios niños y padres que denuncian, la Fiscalía tiene que entrar y ver si hay responsabilidades en el ámbito penal. Yo como papá no me quedo tranquilo con un sumario, perdóname”, agregó después de hablar con el periodista en el móvil.