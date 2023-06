“Puede que tengan comunicación, pero como pareja no”: La nueva predicción sobre Tonka Tomicic y su exesposo Parived

Tras la polémica del “Caso Relojes”, Tonka Tomicic y Parived decidieron separarse y actualmente cada uno vive por su lado. Sin embargo, siempre ha quedado la duda de si en algún momento volverán a estar juntos.

Por esta razón, Álvaro Santi decidió lanzar una predicción sobre el presente y el futuro de la pareja en una nueva edición del programa de Pamela Díaz, “Sin Editar”.

Todo comenzó cuando el tarotista declaró que le costaba creer que Tonka y Marco Antonio estuvieran separados. Sin embargo, su visión cambió luego de ver lo que le decían las cartas.

“He sido muy asertivo con Tonka. Yo fui el único que dijo en su momento, cuando esto partió, “Tonka no se separa, sigue al lado de su hombre””, comenzó relatando Álvaro Santi.

¿Tonka vuelve a la TV?

Según las palabras de Santi, “algo le está pasando a la Tonka, sí. Tonka se está dando cuenta de algo, puede que se esté dando cuenta de ella misma también, de qué fue lo que hizo, cómo armó esta relación… No, la verdad es que ahora ya está ocurriendo una distancia con él. No me lo esperaba, esto es una sorpresa para mí, yo pensé que me iban a decir (las cartas) que seguían”, expresó la vidente.

Sobre si están juntos hoy en día, Álvaro aseguró que “no. La verdad es que no podría decir que están juntos ahora con estas cartas. Puede que tengan comunicación, pero como pareja no. Está pasando algo ahí, está cambiando esto”, agregó el psíquico, asegurando que Tonka “vuelve a la tele y pronto”.