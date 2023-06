“Tienen mierd... o qué”: Furioso reclamo de extranjero atrapado en estacionamiento de Providencia

Un joven extranjero realizó un furioso reclamo en Tik Tok y con justa razón. Esto, luego que no pudiera salir del estacionamiento de un minimarket en Providencia, puesto que otro auto le impidió el paso y lo dejó atrapado por ¡cuatro horas!

Según contó en el video viralizado en la red social, realizó un par de compras en el recinto comercial y salió rápidamente, en no más de 10 minutos. Sin embargo, quedó encerrado por un vehículo modelo SUV que le obstruyó el paso.

“Yo necesito saber qué le pasa a la gente por la mente ¿Tienen mierda o qué? Yo me me bajé en el Oxxo a comprarme un pan y un jugo, y me estacioné en el estacionamiento de clientes”, inició.

“Pero cuando yo salgo resulta que hay una camioneta de mierda estacionada atrás. Yo dije: ‘Bueno, no importa. Me voy a comer mi pan, me voy a tomar mi jugo y espero a que la camioneta se vaya’. Han pasado ya tres horas y nadie aparece”, confesó.

Posteriormente, explicó que “Llamé a seguridad ciudadana, llegó una patrulla y me dijo ‘no, de la acera hacia adentro eso es recinto privado. No podemos hacer nada’ y yo así ‘no entiendo”.

Tiktokero quedó atrapado por otro auto

Ante eso, le preguntó si chocaba el auto para poder salir lo multaban, a lo que obviamente le dijeron que sí.

A las cuatro horas contó que llegó carabineros, pero tampoco no pudieron ayudar. Finalmente, señaló que después de cuatro horas lograron empujar la camioneta y logró sacar por una pequeño espacio.