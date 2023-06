“Tienen ojos grandes, nos están mirando y todavía están ahí”: la llamada al 911 que alertó de extraterrestres en patio de una casa

Terror es lo que se vivió en sectores de ciudades de Estados Unidos como Nevada, California y Utah, por los avistamientos de un objeto volador no identificado (OVNI). Pero luego esto alcanzó su punto álgido, cuanto la policía recibió un llamado para denunciar que vieron aliens en una casa de Las Vegas.

La noche del 30 de abril, el teléfono de emergencia 911 recibió varios reportes de destellos extraños en el cielo.

Pero hubo una llamada que dejó a todos marcando ocupado: un hombre dijo que él y su familia observaron un objeto caer del cielo y luego vieron a dos siluetas “no humanas” moviéndose en el patio trasero de su casa.

Según el dueño de casa las criaturas medían más de dos metros: “Tienen ojos grandes, nos están mirando y todavía están ahí”.

“Parecen extraterrestres. Tienen ojos grandes. No puedo explicarlo. Tienen la boca grande. Tienen ojos brillantes y no son humanos, son 100 por ciento no humanos”, dijo el hombre atemorizado.

El medio Vive USA, precisó que la policía llegó hasta la casa, donde encontraron una huella circular en la tierra, pero no vieron a ningún “alien” en la propiedad.