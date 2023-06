Marcelo Ríos comparte video de románticos besos con su esposa: habían anunciado divorcio

Marcelo Ríos sorprendió este viernes al compartir en redes sociales un video en el que aparece junto a su esposa, Paula Pavic, con románticos besos, luego de que se conociera en marzo pasado que habían iniciado los trámites legales de divorcio.

“Cuando el amor es más fuerte...”, escribió el “Chino” en la leyenda del registro, en el cual se ve junto a Paula sentados en la butaca de un avión y está musicalizado con el tema “Good Life” de la banda OneRepublic, en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que el 24 de marzo pasado se dio a conocer que Pavic había pedido el divorcio a Ríos, tras 14 años de matrimonio, argumentando que su esposo “intencionalmente ha disipado, desperdiciado, agotado y destruido los bienes conyugales”.

Desde esa fecha hasta el momento no se habían conocido parejas estables del ex Top One del tenis mundial y esta publicación en redes sociales despierta una serie de especulaciones.

Por ahora, no hay una confirmación oficial de que la pareja haya suspendido los trámites legales de divorcio ni más información acerca de que el registro signfique una reconciliación amorosa definitiva, más allá del mensaje que el Chino ha dado a conocer por la mencionada red social.

Marcelo y Paula tienen cinco hijos en común, Colomba e Isidora y los trillizos Marcelo, Agustina y Antonella, y hasta antes del anuncio de separación mantenían residencia en Miami, Estados Unidos.