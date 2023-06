Rodrigo Sepúlveda lanzó contundente descargo tras muerte de bebé que esperaba una cama UCI: ”Si tú quieres salvar a un niño haces todo lo posible”

Rodrigo Sepúlveda se indignó por la muerte de una bebé que esperaba una cama crítica y expresó su frustración durante su programa en Meganoticias Alerta. El periodista abordó el preocupante balance entregado por el Ministerio de Salud, que reveló una ocupación casi total de camas críticas en todo el sistema de salud, alcanzando el 94% de ocupación.

Sepúlveda enfatizó en los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Salud. “Hasta el 8 de junio se contabiliza 1.087 camas críticas habilitadas. ¿Escucharon bien o no? 1.087 críticas habilitadas dentro del sistema, datos entregados por el Ministerio de salud, o sea, datos oficiales”, señaló el periodista.

“Entonces, cuando a mí me dicen que una niña, un niño, fallece por falta de cama, yo no creo eso, no me lo puedo comprar, porque si tú quieres salvar a un niño, una niña, uno hace todo lo posible”, agregó con incredulidad.

El periodista recordó el caso de Mía, una bebé de 2 meses que murió en San Antonio debido a un grave cuadro de virus sincicial. Según relató, la niña tuvo que ser trasladada desde San Antonio a Arica en busca de una cama crítica disponible. “Había que llevársela a Arica, ¡a Arica!, la paseaban de un lado para otro, la paseaban dentro de un box de cuatro por cuatro. Eso es lo que quiero que comprendan, cómo no va a haber una cama que dé todas las condiciones con los especialistas para salvar una vida”, cuestionó con aparente indignación.

Tras su intervención, el comunicador aprovechó de realizar un llamado a las autoridades a dejar de lado las peleas políticas y enfocarse en salvar vidas en medio de esta crisis sanitaria. “¿Cómo va a ser más relevante las peleas políticas pidiendo la cabeza de alguien que no hizo bien la pega?, está bien cuando uno analiza si alguien realizó o no bien su labor (…) pero en esta pasada, cuando hay vidas en juego, yo pienso que es otro el enfoque que uno tiene que dar”, cerró Sepúlveda.