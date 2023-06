Ivette Vergara reveló las bromas de infancia que la llevaron a no querer su cuerpo

La animadora de TVN, Ivette Vergara, desclasificó las bromas que sufría en su adolescencia por el desarrollo natural que manifestó su físico y los problemas que le generaban los comentarios que, incluso, la llevaron a odiar su cuerpo.

Fue durante una sorpresiva entrevista con Pamela Díaz luego que La Fiera recorriera las instalaciones de TVN para su programa de Youtube “Sin editar” y se encontrara con la esposa de Fernando Solabarrieta, y conductora del icónico espacio infantil “Hugo”.

“Siempre fue mi tema, porque ahora me gusta, pero cuando chica no me gustaba. Ahora me reconcilié con él, pero cuando tenía 12, 13 años...”, explicó, mostrando las partes que la hacían sufrir, debido a los comentarios que le realizaban.

De hecho, fue el primer comentario que Pamela Díaz le realizó al verla, comparándola como la Jennifer López chilena.

“Yo soy potona, soy tutona, entonces me decían la ‘alcachofa’...así como el más suave”, recordó respecto a las bromas que recibía recién saliendo de su niñez y comenzando su adolescencia.

Ivette Vergara por Hugo

Posteriormente, Ivette Vergara recordó uno de sus programas más recordados en TVN, cuando Pamela Díaz le preguntó si vuelve Hugo.

“Sabes que me encantaría y ha sido tema. No duró tanto, fueron como dos años, pero fue tan intenso...”.