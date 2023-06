Tiktoker enciende el debate al decir que Chile no es tan latino: “Espero no ofender a nadie”

Una tiktoker chilena que se encuentra viviendo fuera del país hace cinco años, se hizo viral por exponer que no se siente latina y que Chile no cumple con el estereotipo de país latino.

“Soy chilena y yo no me consideraba latina antes de venir a Europa. No sé si diría que Chile tiene este orgullo latino, como que el estereotipo latino, se asocia a la idea del norte, Colombia, Venezuela, Centroamérica, que creo que es la idea que tienen a nivel internacional”, dijo.

“Espero no ofender a nadie, pero Chile es un país callado, frío de clima, y muchas de estas características hace que no estemos tan cerca del estereotipo. Pero sí lo somos, de hecho podría hablar por horas sobre cómo esta identidad me ha ayudado con el duelo migratorio”, explicó.