Cata Pulido entrega eventual causa de accidente automovilístico de Patricia Maldonado

Trasnscurridos tres días del accidente vehcular que sufrió Patricia Maldonado, su amiga y compañera de programa Catalina Pulido precisó mayores detalles acerca de su estado de salud y de las eventuales causas de su volcamiento.

“Está en su casa, está regia, estupenda, no le pasó absolutamente nada. Fue un milagro”, señaló la actriz en un nuevo capítulo de “Las Indomables”, esta vez sin la partipación de Maldonado.

La opinóloga volcó su automóvil el pasado viernes por la mañana durante un viaje a Santiago por la Ruta 68, en un punto cercano a Curacaví. Por fortuna, sólo sufrió lesiones leves y este lunes fue dada de alta.

Acerca de la causa del accidente, Pulido decidió hacer una aclaración. “Perdió el control del vehículo, porque en la Ruta 68 hay muchos camiones que botan petróleo o bencina y recién llovido, se pone jabonoso el pavimento, para que no especulen estupideces los hueo...”, manifestó.

El descanso de Paty Maldonado

Respecto de la actual condición de su colega, la intérprete revelo que le dieron “una semana obligada de vacaciones, porque queremos Patricia para mucho rato más”.

“Así que ella está enfurecida porque no puede trabajar. Está con licencia, está ansiosa por volver, pero nosotros queremos que se desconecte un rato, que baje cuatro cambios, se relaje y comparta con su familia”, señaló Pulido.

Acerca de los motivos para no haber comentado la situación antes, explicó: “No soy vocera, ni nada, para hablar con los medios, hasta que me dieran realmente el diagnóstico oficial. Ella está bien, déjenla disfrutar y que se desconecte, porque lo necesita”.