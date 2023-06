Diputada Schneider disparó contra Sergio Bobadilla: “Si usted fuera hombrecito, me lo diría en la cara, insinuó que me disfrazo de mujer”

Todo partió la semana pasada, cuando se conoció el operativo médico en un colegio de Talcahuano, en el que papás denunciaron que sus hijos fueron víctima de abuso sexual. En esa instancia, la diputada Emilia Schneider le respondió al diputado Sergio Bobadilla una reflexión sobre las charlas sexuales...desatándose un round tuitero, que ahora llegó al Congreso.

Dado que la parlamentaria manifestó que su colega estaba payaseando, el UDI le contestó: “Lamento que no tengas hijos y puedas comprender lo que significa cuidar, alimentar y ver crecer a tu pequeño. Como no lo ves, hablas de cosas que no entiendes. La mejor prevención es la que se hace con la familia y no contra ella. Yo no payaseo, no me disfrazo de algo que no soy”.

Lamento que no tengas hijos y puedas comprender lo que significa cuidar, alimentar y ver crecer a tu pequeño



Como no lo ves, hablas de cosas que no entiendes. La mejor prevención es la que se hace con la familia y no contra ella.



Yo no payaseo, no me disfrazo de algo q no soy https://t.co/Co4JWs24IB — Diputado Sergio Bobadilla 🇨🇱 (@dipuBobadilla) June 9, 2023

Ante esto, este martes la parlamentaria lo enfrentó en sesión. “Yo todo lo que le he dicho, se lo he dicho en su cara. Si usted fuera hombrecito, me lo diría en la cara lo que me dijo por Twitter, usted insinuó que yo me disfrazo de mujer”, le dijo Schneider.

“Se le hace decirme las cosas a la cara, queda claro que no es tan hombrecito, porque cuando lo increpo se la hace”, le subrayó.

Revisa el momento: