“¿Por qué tengo que dar explicación de mis actos?”: Helhue Sukni responde a los desubicados comentarios sobre su físico y personalidad

Este fin de semana, Helhue Sukni viajó a Antofagasta para celebrar el cumpleaños de una amiga y como es costumbre compartió algunos registros de su nueva aventura. Sin embargo, algunos cibernautas la llenaron de críticas sobre su estilo de vida, personalidad y lo más terrible, por su físico.

Ya de vuelta a su casa en Santiago, la abogada decidió realizar una transmisión en vivo en donde algunos la tildaron de gorda, hecho que provocó la furia de la profesional.

“A todos los huev… que me tiran mala vibra, ¡qué penca la gente! ¿Para qué digo yo? ¿Cuál es el motivo, la finalidad?”, partió diciendo en su cuenta de Instagram.

“No me sigan si a ustedes no les agrado, lo he dicho como mil veces. Yo no sigo gente que a mí no me agrada y menos si me desagrada la persona, voy a estar haciéndole comentarios. ¡Pucha que tienen tiempo!”, agregó la jurista.

Asimismo, decidió exponer que en estos momentos está en el proceso de bajar de peso: “Numeral uno, que me veía guatona, sí, es verdad. Numeral dos, me grabó mi mejor amigo y el hue… me enfocó de arriba. Por eso me veía tan guatona y con la polera adentro. Pero les quiero notificar que he bajado dos kilos, estoy pesando 58 kilos y quiero llegar a 52. Con 52 la hago, porque igual soy chiquitita y como soy chiquitita, se me nota cuando bajo de peso”, argumentó Helhue.

“Pero de verdad que estoy más flaca. Si lo que pasa es que la cagué con ponerme la polera adentro de los blue jeans y con el enfoque de la cámara me veía más guatona”, concluyó respecto a este tema.

La respuesta de Helhue a los haters

Eso sí, no solo la apariencia fue tema durante estos días, sino que algunos usuarios también la cuestionaron por viajar al norte.

“Otro tema, ¿la gente por qué es envidiosa? También me escribían: ay, ella va a Antofagasta y nosotros acá muriéndonos de frío. Bueno, mala cuea’ si me invitan a un cumpleaños y tengo la oportunidad de ir. ¿Por qué no voy a ir? ¿Por qué tengo que dar explicación de mis actos?”, respondió la defensora.

Asimismo, algunos se lanzaron por su particular forma de hablar, pero salió en su defensa. “¡Ah! Y la gente dice ‘la voy a dejar de seguir porque dice tantos garabatos’. Pero por la chucha, si yo soy garabatera, pero sé en qué momentos decirlos también. Y cuando yo digo un garabato, lo digo en forma bonita”, concluyó Sukni.