El tenso cruce en vivo entre diputada Camila Flores y Neme por bebé fallecida en San Antonio: “Si no le gustó que yo haga mi trabajo”

En un tenso intercambio en vivo, la diputada Camila Flores y el periodista José Antonio Neme protagonizaron un acalorado debate sobre la exposición pública de la familia de Mía Olivares en el Congreso. La diputada anunció acciones en relación a la muerte de la bebé de dos meses, quien falleció mientras esperaba una cama pediátrica en San Antonio.

Durante un punto de prensa en el Congreso, la legisladora, acompañada de los familiares de la lactante, expresó que su bancada, Renovación Nacional, llevará el caso a las últimas consecuencias tanto judicialmente como a través de una comisión investigadora. Además, hizo hincapié en que el gobierno actual es incompetente y señaló la posibilidad de que se trate de un cuasidelito de homicidio.

[ LEE TAMBIÉN: Pablo Mackenna tilda de “show inmundo” reacciones de Camila Flores por caso de bebé fallecida ]

Con voz quebrada, Flores anunció el envío de un proyecto llamado “Ley Mía”, con el objetivo de garantizar que ningún niño en el país muera por falta de atención médica debido a la falta de camas. En sus propias palabras, dijo: “Este es un gobierno incompetente, aquí sin duda hay un cuasidelito de homicidio. Vamos a llegar a las últimas consecuencias para perseguir judicialmente este caso”.

Durante el programa de televisión “Mucho Gusto”, Neme expresó sus dudas acerca de que una familia en duelo se expusiera de esa manera: “No me parece la exposición que usted hizo con la familia de Mía en el Congreso. Yo le pregunto, porque yo lo leí como una movida bien oportunista”.

La diputada Flores respondió: “Sin duda alguna tengo una mirada distinta, porque son precisamente las familias afectadas las que quisieron llegar acá, al Congreso, y quisieron hablar”. Y agregó: “Si a alguno no le gustó que yo haga mi trabajo y le parece oportunista, no tengo ningún problema, llámeme como quiera, pero no voy a dejar de atender a las personas que requieren de mi ayuda”.

El tenso cruce continuó con Neme aclarando que: “Se lo digo no porque usted no brinde ayuda, es su función como parlamentaria, pero yo creo que la exposición del dolor es muy compleja”.

Flores defendió su postura, argumentando: “Ellos quisieron hablar e hicieron público su dolor para que no sigan muriendo más niños en Chile”. En sus propias palabras, la diputada afirmó: “Ellos quieren que salgan adelante y vamos a sacar adelante la Ley Mía”.