“Estuve tres días hospitalizado”: Sensual Spiderman desclasificó brutal agresión por ser extranjero

Renato Avilés, el hombre detrás del popular personaje Sensual Spiderman, reveló que hace tiempo atrás fue víctima de una agresión en nuestro país “por ser extranjero”. Así lo contó en su cuenta de Instagram donde mostró las cicatrices que lleva en su cuerpo, luego que su hijo le consultara por las marcas que aún lleva en su cuerpo por culpa del cobarde ataque.

“El otro día mi hijo de 7 años me vio unas cicatrices en la espalda y me preguntó que me había pasado, fue la primera vez que no supe qué responder, tuve que decirle que me había rayado con un árbol”, reveló Sensual Spiderman, artista callejero que saltó a la fama en redes sociales e incluso tuvo una participación en el Festival de Viña junto a al comediante Stefan Kramer.

Según contó Renato, no pudo revelarle a su hijo que, en realidad, esas marcas fueron producto de una brutal agresión.

Sensual Spiderman reveló brutal agresión

“Me fue difícil decirle la verdad, ya que él siempre se enorgullece de ser ecuatoriano chileno, siempre se sonríe cuando dice que su mamá es chilena y que su papá es de Ecuador. Entonces ¿Cómo le mató esa felicidad, contándole que estas cicatrices son por qué su papá es extranjero?”.

Sin embargo, la conversación con su pequeño le sirvió para poder revelar a sus seguidores sobre el acto de violencia que sufrió, situación que se guardó mucho tiempo.

“Años atrás caminaba con mi hermano por las calles del centro de Santiago, y nos cruzamos con siete tipos que empezaron a decirnos insultos xenófobos y sin razón alguna empezaron a golpearnos, nosotros nos defendimos, pero uno de ellos tenía un cuchillo, el cual le propinó unos cortes en el hombro a mi hermano y a mi en la espalda. Estuve tres días hospitalizado y seis meses con movilidad reducida” detalló.

“Es algo que guardé mucho tiempo, pero sin embargo siempre pienso de manera optimista, el cuchillo nunca tocó mi columna vertebral, que ahí si hubiera sido algo muy grave, y eso se lo agradezco a Dios”, destacó.

“He tenido días buenos y malos como todos, pero vale recalcar que los mensajes de odios, muchas veces terminan con la vida de alguien, y debemos ser más cautelosos con esos temas”, reflexionó.

La agresión terminó en la justicia, pero “a los tipos se los llevaron detenidos, los soltaron en horas, fuimos a juicio y listo quedaron libres y sin cargos”, sentenció.