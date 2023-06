Le depositan por error 27 millones de dólares a un taxista, se vuelve millonario y toma radical decisión

Antonio Pereira do Nascimento se convirtió en millonario por error. El hombre es un taxista que quedó sorprendido cuando vio que tenía en su cuenta de banco casi 132 millones de reales, lo que serían unos 27 millones de dólares.

Pereira do Nascimento es padre de 4 hijos y abuelo de 14 nietos, no tiene ingresos fijos y trabaja como conductor de turismo en la ciudad de Palmas, según información de la televisión local.

Cuando repentinamente encontró una suma de dinero que lo convirtió en millonario se asustó mucho, pero inmediatamente se dio cuenta que se trataba de un error.

El hombre vio la diferencia de su dinero y no lo pensó dos veces para llamar al banco y devolver lo que no le pertenece.

“Nunca he visto un dinero así en mi vida y nunca podré conseguirlo en mi vida, solo si gano la (lotería) Mega-Sena, y yo no juego. Así que es difícil”, afirmó el hombre, quien no cuenta con ingresos fijos y trabaja como taxista turístico.

Finalmente, el dinero fue devuelto y el hombre quedó con su verdadero dinero: 227 reales (46,52 dólares), lo que sería el resultado de su arduo trabajo.

“No pensé ni por un segundo en hacer el mal, soy una persona muy honesta, solo quiero lo que es mío”, agregó.

¿Qué dice la ley en estos casos?

Las acciones del hombre tienen respaldo legal. Principalmente, se debe a que cuando una persona recibe un dinero en su cuenta de banco por error, está obligada a devolverlo, revela el sitio Globo.

“Tiene implicaciones legales tanto en lo penal como en lo civil, porque penalmente tenemos el tema del desfalco en el código penal y civilmente es enriquecimiento ilícito, porque estás usando dinero que no es tuyo, que no te pertenece”, afirma la abogada Paula Dângelo.