“Lloré con ganas”: Paty Maldonado mostró cómo quedó su rostro tras el violento accidente que sufrió

Finalmente habló, la opinóloga Patricia Maldonado se refirió al violento accidente que sufrió el viernes pasado y cómo va hasta ahora su recuperación. “Sentí que me di más de ocho vueltas en el aire y les pedí a mis padres ya fallecidos que me ayudaran”, partió relatando.

De hecho, aclaró que no sabe cómo ni por qué perdió el contro de su auto. El tema es que tras salir del camino, su auto quedó en una zanja y ella no podía salir. “Mi gran temor era que el auto estallara porque justo había llenado el tanque de bencina el día anterior”, confesó a Las Últimas Noticias.

“Nunca pensé en la muerte ni se me pasó la vida por delante, estuve consciente en todo momento”, aseguró, todo fue muy patente. Por eso, cuando se vio volcada de costado, atinó a revisar sus extremidades y dientes, constatando que no estaba quebrada.

“Tenía terror por la columna. Sentía que mi ojo derecho iba creciendo de una manera insólita, entonces pensé que había perdido el ojo”, juró, pero solo sufrió contusiones múltiples.

[ LEE TAMBIÉN: “Estamos confiados en que tenga una pronta recuperación”: Actualizan estado de salud de Paty Maldonado tras accidente automovilístico ]

No le funcionó el ‘airbag’

La Maldito confirmó al medio mencionado que se mantendrá en reposo al menos durante esta semana. Sobre su actual estado comentó que aún sufre dolores y tiene un ojo morado, porque no le funcionó el airbag.

“En el último golpe me pegué en la cara porque las bolsas de aire no se abrieron. Tengo el ojo derecho en tinta. Pensé que me había quebrado la nariz”, recordó.

“Me duele todo y aún tengo el ojo en tinta. Apenas me puedo sentar y me duché a los gritos por el dolor. Estoy con analgésicos e inyecciones”, agregó y tiró la talla diciendo que en el Hospital Militar le dijeron “usted es dura de matar, señora”.

Se lo lloró todo

paty sabe que esta fue “una tremenda segunda oportunidad, porque de este accidente la gente no se salva. Caí a 50 metros de una quebrada gigantesca. Ahí ha habido muertes terribles (...) Me dio susto porque dije ‘Dios mío, podría haber caído ahí y hubiera dejado a mi familia’”, reflexionó.

“Cuando pasé por ahí de vuelta del hospital cerré los ojos, no quise mirar y por primera vez lloré con ganas”, confesó La Indomable a LUN.