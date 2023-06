Maite Orsini deja emocionante saludo a su madre y no se salva de los cuestionamientos

La diputada Maite Orsini publicó un sentido mensaje en su Instagram, en homenaje por el cumpleaños de su madre, valorando su tarea más aún con lo joven que era cuando quedó embarazada. Y este fue el tema que comenzó a generar debate en su misma cuenta.

“Ser mamá adolescente es difícil, sé que lo fue para ti, sé que te tocó hacerte cargo de dos cuando todavía no te correspondía hacerte cargo ni de ti misma. Muchos pensaron que no podríamos, pero quiero decirte mamá, que todo salió bien, que soy feliz, que te amo con todo mi corazón, y que si tuviese que - desde una estrellita como tú me decías- elegir de nuevo, te elegiría mil veces. Eres increible, talentosa, sensible, alegre y valiente. Feliz cumpleaños mamá, te amo, ojalá fueras eterna”, escribió la parlamentaria.

Y es así que Orsini debió salir a responder ciertas preguntas y comentarios, en relación a que su madre decidiera seguir adelante con el embarazo.

“Que hermoso privilegiar la vida”, le escribió una seguidora, a lo que la parlamentaria reflexionó: “Sí, es hermoso decidir maternar a pesar de las dificultades, cuando es una decisión, como fue en su caso. Pero decidir no parir siendo niña, también está bien”.

Por otro lado explicó que su madre tenía 15 años cuando se embarazó: “le correspondía ser niña y que la cuidara su mamá. No ser mamá y cuidar a otra niña. Eso hubiese querido yo para ella”.