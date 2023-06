Mariela Montero celebra con enternecedor video el primer cumpleaños de su hijo Lautaro

Este miércoles ha sido un día de celebracion para Mariela Montero, pues su bebé ya cumplió un año de vida.

El transcurso del tiempo es significativo en el retoño y así lo demostró la modelo al compartir varias imágenes del querubín.

Entre éstas, los días después del parto en el hospital, el nacimiento de su retoño, sus risas, la alegría en el bautizo y sus primeros pasos, según el video publicado en su Instgram.

“Lautaro, un día como hoy llegaste a mi vida para cambiarlo todo”, inició sus palabras la ex chica reality en la descripción del registro.

En este sentido, hizo notar que Lautaro arribó a su vida “para enseñarme mucho, para amar más de lo que yo podía imaginar. Feliz cumple, mi guagua”.

La maternidad que le cambió la vida y mirada

La rutina de Mariela dio un giro de 180 grados con la llegada de Lautaro, hecho que la dejó muy satisfecha.

De acuerdo con lo que indicó hace un tiempo a LUN, “antes de ser madre tenía todo organizado, pero ya me rendí a que mi nueva forma de vida es más espontánea”.

Por lo mismo, “tuve que parar la moto en muchas cosas, por salud, por Lautaro. Me ha costado un mundo, pero a la vez me ha hecho bien”.

Por último, Montero recuerda que “antes era la eterna soltera que no le pedía permiso a nadie. Ahora estoy comprometida, con mi bebé, mis animales y me gusta. Estoy contenta. Ella me dijo que está feliz por las decisiones que he tomado y para mí eso es importante”.