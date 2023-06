“No hay dolores ni deudas pendientes, solo amor”: Papá de Julio César Rodríguez se encuentra hospitalizado en Concepción

Durante la jornada del pasado miércoles, Julio César Rodríguez tuvo que ausentarse del matinal “Contigo en la mañana” para tomar un vuelo directo a Concepción para visitar a su padre, quien se encuentra en un delicado estado de salud.

A través de sus redes sociales, el periodista reveló que su progenitor se encuentra internado y que tuvo que viajar a verlo antes de partir a Argentina para el estreno de “Gran Hermano”.

“Aterrizando en Santiago después de un viaje único para mi vida a Concepción. Conversamos solos con mi papá varías horas de todo, porque entre nosotros no hay dolores ni deudas pendientes, solo amor”, partió señalando el comunicador en su cuenta de Instagram.

“Me toreó y me dijo la última vez que viniste no subiste las fotos, estaba muy serio me dijo”, agregó, por lo que se tomó algunas tiernas imágenes con su papá.

“Me dijo también literal que todavía tiene cancha, así que se rió. ‘Estoy cachúo’, me preguntó por qué todos llegan con cara larga acá. Es simpático mi viejo, imposible no quererlo. Lo quieren las enfermeras, los doctores, el público en general. Cuando llegó a internarse, a pesar de lo delicado de su estado, pidió que le pusieran el partido de Chile y todas las mañanas pide el matinal”, contó Julio César Rodríguez.

Mantiene su humor

A pesar de que JC no dio detalles sobre los motivos detrás de la hospitalización de su padre, aseguró que aún mantiene su humor y que todos los días sintoniza el matinal.

“Me dijo ‘sabía que venías, porque dejaste a la Monse sola temprano’”, le dijo al periodista.

“Las Tens me dicen que exige el jugo al que le hago publicidad en el matinal. Me llena de alegría y el corazón como lo quieren todos en su familia, de los más grandes a los más chicos”, destacó Julio César Rodríguez.

“Ahora que viajo en estos días fuera de Chile le fui a contar y me dijo que la otra semana nos vemos! Me cierra el ojo y me cuenta que él igual era trabajólico… ‘Saliste a mí', me dijo. En la Lechera Ñuble 14 horas, en Agunsa 18 horas diarias y después me echaron los weones por viejo, así que siembra en las personas, no en las empresas; me dice hace un rato”, reveló el particular consejo de su padre.

Finalmente, Julio César le dedicó unas tiernas palabras a su progenitor: “Te quiero papá. Nos vemos a la vuelta”, sentenció.