“Si crees que voy a aguantar tu mierda...”: Belén Mora molesta tras recibir exceso de mala onda en redes sociales

La comediante Belén Mora no soportó más los comentarios de odio en las redes sociales, y decidió realizar un fuerte descargo.

A través de sus historias de Instagram, la humorista reveló que “el nivel de odio que recibo cada puta vez que subo algo me tiene chata”.

“Si te caigo mal, no me sigas. Si no te gusta mi trabajo como comediante, no vayas a verme. Pero eso de meterse a tirar y tirar mierda de verdad agota”, complementó.

De pasada, aclaró que este comentario “no es que sea soberbia, o que me falte humildad, o que no sepa aceptar una crítica”.

“Pero (y perdón mi francés) si crees que voy a aguantar tu mierda solo porque tienes un nivel importante de carencias afectivas y no encuentras nada mejor que desquitarte conmigo, ándate a la súper chucha”, lanzó la “Belenaza”, según consignó Página 7.

TikTok es tóxico

En otro registro, Belenaza contó la mala experiencia que tuvo tras realizar una transmisión en TikTok. “Me metí a hacer un live y me estresé. No entiendo nada de TikTok, nada. Síganme si quieren, mi nombre de usuario es Belenaza 2023″, invitó Mora.

Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter contó la verdad sobre su nueva red social: “Oye, hice un live en TikTok y es la red social más rara, tóxica que hay. Twitter es una plaza llena de viejos tiernos al lado de esa otra wea”, sentenció.