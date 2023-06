Vale Roth entrega nuevo detalles de la salud de su recién nacida: “Tiene una obstrucción”

Antonia, la primera hija de Valentina Roth, cumple cinco días este miércoles. La pequeña, fruto de su la relación de la influencer y su pareja Miguel de la Fuente, sigue en observación, hospitalizada desde su nacimiento, debido a una inmadurez pulmonar.

Al momento de enterarse del problema, la bailarina relató los detalles a sus seguidores de Instagram, momento en el que confesó que se las había llorado todas. Por fortuna, con el transcurso de los días la guagüita ha evolucionado con normalidad y ahora su madre se ve tranquila, feliz con su maternidad.

Dados los mensajes mostrando preocupación, la ex chica “Yingo” entregó nuevos detalles de salud de su hijita este miércoles, informando que está de lo más bien y sólo falta un examen para revisar una obstrucción.

“La pequeña Antito está bien, satura al 98%, está perfect. Los exámenes que le hicieron, de sangre, al cerebro, metabólicos... están todos bien. Solamente tienen que hacerle un examen el viernes porque tiene una obstrucción”, aclaró Valentina.

Dio a entender que esa obstrucción “podría ser por falta de madurez, que pasa solo, o tiene una cosita ahí y hay que hacerle una pequeña intervención. Esperamos que sea falta de madurez y solo eso”.

Vale Roth enfatizó que Antonia “está súper despierta” y “se toma toda la leche”.

En este sentido, acusó que “de repente la prensa exagera demasiado las cosas, entonces no sé si ustedes pensaron que estaba con oxígeno, que no despertaba... No, para nada. ¡Está perfect! Te mira, está sentadita, es activa. Entonces, para que no crean tanta cosa que leen”, recomendó.

Asimismo, Vale aprovechó las historias de la mencionada red social también para agradecer por el apoyo. “Son tan tiernas y tan cariñosas todas las tías de Instagram”, expresó.