Simón Oliveros hizo llorar a María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes con dinámica de Día del Padre

Una dinámica por el Día del Padre emocionó hasta las lágrimas a los animadores del matinal “Buenos días a todos” de TVN, María Luisa Godoy, Eduardo Fuentes y Felipe Vidal. Esto, luego que el periodista Simón Oliveros pidiera que cada uno escribir en vivo unas palabras a sus padres fallecidos.

“Les tengo una propuesta: sus papás no están y, ya que vivimos en la era de la comunicación, de los 140 caracteres, la propuesta es que escriban un mensajito a sus papás, que no están presentes”, dijo el exMega, consignó Página 7.

Y fue en ese instante, cuando los tres conductores comenzaron a redactar unas sentidas palabras a sus progenitores, emergieron las primeras emociones.

“Le escribí ‘papito lindo, estarías feliz con mis cinco hijos…’, oh qué pena”, dijo María Luisa Godoy visiblemente conmovida.

Emoción en “Buenos días a todos”

“Me hubiera encantado que los conocieras a todos. Cómo estarías de feliz con Domingo, que lleva tu nombre. Gracias por enseñarme lo esencial, a disfrutar de las cosas simples, a no darle importancia lo que no lo tiene”, siguió leyendo.

Además, la animadora del Festival de Viña del Mar recordó una de las grandes enseñanzas de su padre.

“El humor siempre debe estar presente en todo, en la adversidad, para no quejarme cuando las cosas me cuestan o me duelen y de que tengo que sacar todo adelante, con la mejor de las sonrisas”.

Tras ello, fue el turno de su compañeros, quienes tampoco aguantaron las lágrimas.

“Papá amado, gracias por todo lo que sigues haciendo, tu nieta sabes de tus historias, del tata gigante”.

“Ella crece sabiendo que ustedes fueron los mejores. Te amo viejo, qué ganas de verte con Alma en brazos. Qué ganas de escucharte gritar los goles de la Católica, pese a que soy de la U. Qué ganas de decirte te amo. Qué ganas de que estés acá”, leyó con los ojos llorosos.

Finalmente, Felipe Vidal sostuvo que “lo leo y es como medio incoherente. No sabes cuánto te echo de menos. Te daría un abrazo gigante ahora”, recordó, cerrando la emotiva dinámica.