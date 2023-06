Aylén Milla reveló que finalizó sus quimioterapias y se prepara para un nuevo desafío en su lucha contra el cáncer

Aylén Milla, reconocida modelo argentina, ha hablado valientemente sobre la evolución de su lucha contra el cáncer de mamas en sus redes sociales y ahora con CHV Noticias. Tras haber finalizado su tratamiento de quimioterapia, la trasandina se prepara para afrontar una etapa desafiante en su camino hacia la recuperación.

Milla compartió detalles sobre su diagnóstico y cómo ha evolucionado la enfermedad desde que hizo pública su lucha a fines de mayo. Según contó, fue en abril de 2022 cuando la modelo notó el primer síntoma al palpar algo duro en su busto. Aunque inicialmente pensó que podría ser consecuencia de sus pastillas anticonceptivas, decidió acudir a un médico para estar segura.

Lamentablemente, en su primera consulta, el profesional no consideró que fuera motivo de preocupación y no le recomendó realizar un examen. Sin embargo, con el tiempo, el “bulto” se volvió más incómodo, por lo que decidió someterse a una mamografía y ecografía mamaria en noviembre pasado, revelando así su diagnóstico.

La modelo se sometió a un tratamiento invasivo de quimioterapia, el cual la debilitó considerablemente. Aylén confesó entre lágrimas: “Lloré, no pude dormir (…) Jamás esperé enfermarme, porque era una persona muy sana, siempre lo fui. Difícilmente hasta me resfriaba. Entonces, nunca imaginé un cáncer en mi cuerpo… y menos a los 32 años”.

Durante la entrevista, Aylén también hizo hincapié en la importancia de que todas las personas tengan acceso a los exámenes médicos necesarios, ya que recordó con tristeza que muchas personas mueren por cáncer de mamas debido a la falta de recursos económicos.

“Ojalá todo el mundo pueda tener acceso a tratarse a tiempo y en un espacio adecuado”, dijo.

Aylén Milla Aylén Milla conversó con CHV Noticias sobre la evolución de su enfermedad. Captura de pantalla

La argentina contó a CHV que ha concluido su quimioterapia y ahora espera los resultados para determinar el siguiente paso en su tratamiento, añadiendo que próximamente, se enfrentará a una nueva y compleja etapa en su proceso de recuperación: la cirugía mamaria.

Sobre este aspecto, Aylén confesó que consideró la posibilidad de una mastectomía doble, pero los especialistas le explicaron que no era la mejor opción. “Me lo he planteado: ‘¿Y si saco las dos mamas de una vez y adiós problema?’. Pero me explicaron que no funciona así, entonces me entregó a lo que pueda pasar, que se saque una parte”, manifestó la modelo.

Según reveló, para ella, intervenir esta parte tan femenina de su cuerpo es un desafío emocionalmente complicado y expresó que: “Para las mujeres, que te afecte el pecho es algo súper delicado. Es algo muy femenino… sirven para amamantar, dar vida”.

La lucha de Aylén Milla nos recuerda la importancia de la detección temprana y del acceso igualitario a los tratamientos médicos necesarios.